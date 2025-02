Carteira de trabalho digital. - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 06/02/2025 14:32

A Prefeitura de Nova Friburgo, por meio da Casa do Trabalhador, divulga diariamente em uma página anexa ao site oficial do Município centenas de vagas de emprego, além do atendimento presencial realizado na sede da pasta. Além disso, também apoia, incentiva e divulga outras oportunidades de ingresso no mercado de trabalho.

A mais recente delas é da rede de supermercados Serra Azul, que vai promover nos próximos dias 12 e 13 de fevereiro, das 9h às 17h, na Estação Livre, no Centro, um mutirão para selecionar trabalhadores de diversas áreas para atuarem nas lojas da rede. Serão mais de 250 vagas disponíveis, inclusive para PCD (pessoas com deficiência).

Os interessados deverão comparecer ao mutirão munidos de currículo atualizado, foto 3x4, xerox da carteira de trabalho, identidade, CPF e comprovante de residência.

Se você estiver em busca de uma oportunidade ou recolocação no mercado de trabalho, também pode acessar a página da Casa do Trabalhador, através do link https://casadotrabalhador.pmnf.rj.gov.br/ . Somente nesta quinta-feira, 06 de fevereiro, são 449 vagas de emprego disponíveis para um total de 196 cargos.

Vale destacar também que empresas friburguenses podem procurar a Casa do Trabalhador caso tenham interesse de promover ações semelhantes, nas quais vagas de emprego são ofertadas e a seleção é feita por profissionais da pasta.