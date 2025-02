Clínica de vôlei com Giovane Gávio é destaque das programação do fim de semana do Sesc Verão em Nova Friburgo - Divulgação

Clínica de vôlei com Giovane Gávio é destaque das programação do fim de semana do Sesc Verão em Nova FriburgoDivulgação

Publicado 07/02/2025 15:23

O Sesc Nova Friburgo recebe neste fim de semana, dias 8 e 9 de fevereiro, uma programação variada de atividades pelo Festival Sesc Verão 2025. Uma excelente oportunidade para aproveitar o fim de semana que promete continuar com altas temperaturas na cidade. Nos dois dias, das 9h às 17h, tem atividades livres para todas as idades, com Arena Baby – Espaço especial para os pequenos se divertirem; Futsal; Jogos de Mesa; e Jogos de Recreação. Também poderá ser visitada a exposição Sementes do Amanhã, aberta das 9h às 18h, onde o bambolê – aquele brinquedo que já fez muita gente se divertir – se transforma em arte e reflexão. No sábado (8), às 15h, será encenado o espetáculo Cadê a Água que Estava Aqui?, que promete tocar fundo na sua alma e despertar muitas perguntas sobre o presente e o futuro da nossa relação com a água e o meio ambiente. Já no domingo (9), às 10h, haverá uma oficina de tênis de mesa com Hugo Hoyama, mesa-tenista brasileiro que já participou de seis Olimpíadas e sete Jogos Pan-Americanos; e às 15h o medalhista olímpico de vôlei, Giovane Gávio, oferece uma Clínica de Vôlei. No mesmo dia, das 10h às 17h, a unidade recebe Anamô para uma experiência única de Mediação Literária.







Relatar erro

Você pode gostar