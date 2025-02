Agosto Suíço tem festividades em comemoração ao Dia Nacional da Suíça em Nova Friburgo - Divulgação

Publicado 10/02/2025 10:06

A Secretaria de Turismo divulgou, na última sexta-feira (7), o Calendário de Eventos Turísticos de Nova Friburgo de 2025, que reúne as principais atrações que movimentarão a cidade ao longo deste ano.



Com uma programação diversificada, que contempla cultura, gastronomia e grandes celebrações, além da valorização da identidade local, Nova Friburgo tem atrações para todos os gostos. Um convite perfeito para turistas e visitantes subirem a serra para celebrar e festejar.



O Calendário de Eventos Turísticos de Nova Friburgo de 2025 contempla eventos promovidos pela Prefeitura de Nova Friburgo, além de outros que são realizados por produtoras privadas, mas contam com apoio do Município.



Confira a agenda:



Fevereiro: Carnaval (28/02 a 04/03)

Abril: *Festival Art e Bier (04/04 a 06/04) / 38 Anos de São Pedro da Serra (04/04 a 06/04) / Festival de Choro de Lumiar (18/04 a 21/04)

Maio: *Festival de Comida de Boteco (ao longo de todo o mês) / 207 Anos de Nova Friburgo (16/05 a 18/05)

Junho: Festival de Inverno (19/06 a 29/06) / *Fevest (24/06 a 26/06)



Julho: Festa do Produtor Rural (03/07 a 06/07) / *Festival Sesc de Inverno (data a definir)



Agosto: Agosto Suíço (ao longo de todo o mês)



Setembro: *4º Fri Jazz e Blues (05/09 a 07/09)



Outubro: *Morango com Chocolate (08/10 a 12/10) / Festival de Amparo (10/10 a 12/10) / Dia das Crianças (12/10) / Aniversário de Lumiar (18/10 e 19/10) / Festa da Cerveja (23/10 a 26/10) / Reforma Protestante (30/10 a 01/11)



Novembro: *Festival de Trutas (ao longo de todo o mês) / Abertura de Um Encanto de Natal e desfiles de Natal (07/11, 15/11, 20/11 e 29/11)



Dezembro: Desfiles de Natal (06/12, 17/12 e 21/12) / Reveillón (31/12 a 02/01/2026)



*Evento realizado por produtora privada.



A programação está sujeita a alteração. Para ficar por dentro de tudo, acompanhe as redes sociais oficiais da Prefeitura de Nova Friburgo (@prefeituranovafriburgo), da Secretaria de Turismo (@turismonovafriburgo), ou acesse www.novafriburgoturismo.com.br. Essas e outras informações também estão disponíveis no link: https://linktr.ee/sectur_novafriburgo.