151ª DP de Nova Friburgo - Divulgação

Publicado 10/02/2025 11:51

Policiais civis da 151ª Delegacia de Polícia de Nova Friburgo prenderam um homem em flagrante pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico, neste sábado (08), no bairro Cônego, em Nova Friburgo, Região Serrana do Rio. O autor foi localizado após denúncias sobre a comercialização de entorpecentes na região.



Segundo os agentes, o autor foi abordado no momento em que realizava uma venda. O material foi apreendido e o homem autuado em flagrante.



A ação contou com apoio da Polícia Militar. As investigações continuam para identificar e prender outros envolvidos na ação criminosa.

Na terça-feira (4), outro acusado pelo crime de tráfico de drogas também foi preso pelos agentes da Polícia Civil. Durante as diligências, os policiais apreenderam um adolescente por ato infracional análogo aos mesmos crimes.



As investigações começaram após denúncias de um ponto de tráfico de drogas em frente a uma escola, no bairro Varginha.



No momento da ação também foi apreendida uma carga de entorpecentes. Os envolvidos foram capturados e conduzidos à delegacia.