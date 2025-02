Ginásio foi reformado pela Prefeitura e entregue à população em 2024 - Divulgação

Publicado 14/02/2025 15:59

A Prefeitura de Nova Friburgo, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, promoverá no próximo dia 23 de fevereiro a segunda edição de 2025 do “Domingo de Lazer". O evento é gratuito e oferece uma programação diversificada para crianças, jovens e adultos. O programa será realizado no horário das 9h às 13h, no Ginásio Poliesportivo Alberto da Rosa Pinheiro, em Conselheiro Paulino.

Durante o evento os participantes poderão desfrutar de atividades variadas como aulas de dança, oficinas de desenho, xadrez e de futebol de mesa, além de ações de saúde bucal. As crianças poderão se divertir com brinquedos e também terão à disposição pipoca e algodão-doce.

O “Domingo de Lazer” é promovido mensalmente pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Nova Friburgo e parceiros. Os motoristas que circulam pelas imediações do ginásio de Conselheiro Paulino devem redobrar a atenção no dia 23 devido à circulação das pessoas participantes, principalmente crianças.