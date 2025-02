Está aberta desde sexta-feira (21) uma consulta pública para análise da proposta do PCCS - Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos profissionais do SUS no Município. A consulta estará disponível por 30 dias.

A proposta do plano contempla os profissionais que foram aprovados em concurso público para os seguintes cargos: Auxiliar de Saúde Bucal (ASB); Assistente Social; Biólogo; Copeiro; Cozinheiro; Fonoaudiólogo; Fisioterapeuta; Farmacêutico; Médico (todas as especialidades); Motorista de Ambulância; Maqueiro; Nutricionista; Odontólogo; Odontólogo de Família; Odontólogo (Bucomaxilo); Psicólogo; Terapeuta Ocupacional; Técnico de Laboratório; Técnico de Imobilização; Técnico de Raio-X; Técnico de Enfermagem; Enfermeiro e Enfermeiro da Família.

Entre benefícios que constam na proposta estão a progressão funcional de acordo com a experiência profissional, valorização por formação, licença prêmio, triênio e demais gratificações concedidas por lei.

O anteprojeto do PCCS foi publicado para consulta no Diário Oficial Eletrônico de Nova Friburgo na edição de sexta-feira, 21 de fevereiro. O documento também está disponível no site da Prefeitura – www.novafriburgo.rj.gov.br , onde os servidores também encontrarão um formulário para encaminhar sugestões e dúvidas. Além disso, estão previstas reuniões setoriais com as diversas categorias contempladas. Por fim, a proposta final com as colaborações dos servidores será encaminhada para análise e aprovação da Câmara Municipal.