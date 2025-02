Desfile de Escolas de Samba de Friburgo é o segundo maior do estado do Rio de Janeiro - Reprodução redes sociais

Publicado 27/02/2025 13:34

O desfile das escolas de samba de Nova Friburgo começa neste sábado (1) com as escolas da série A. A partir das 21h, na avenida Alberto Braune, no centro da cidade, quatro escolas de samba se apresentam na seguinte ordem: Unidos do Imperador, Bola Branca, Raio de Luar e Globo de Ouro.

A Unidos do Imperador levará para a avenida mais de 600 componentes com um enredo que exalta a tradição das folias de reis, contada no enredo: “Reisado, Santo Reis - Salve as folias do Brasil”, do carnavalesco Alfredo Fraga. O samba-enredo foi composto por Wilson Bizzar e Rodrigão e terá como intérprete Ronaldo Pinheiro.



O enredo da Bola Branca é o “Majestoso e Soberano Sol”, do carnavalesco Fábio Miele. A escola, vai entrar na avenida com três carros alegóricos, um tripé compondo a comissão de frente e cerca de 300 componentes. O samba-enredo, composto por Gilvan Pacheco, Kadinho da Ilha e Juca, terá como intérprete, Helivelto dos Santos.

A terceira a entrar na avenida com três carros alegóricos será a Raio de Luar. O enredo "Rituais", do carnavalesco Cadu Barros, explora as culturas e a ancestralidade de povos de várias partes do mundo. O samba-enredo foi composto por Marlon Caetano e Guto e terá a interpretação oficial de Kaísso.



A última escola de samba da noite será a Globo de Ouro. O enredo “Você tem medo de quê?” é do carnavalesco Peter Muniz. A escola levará para a avenida três carros alegóricos e cerca de 700 componentes.

O Carnaval de Nova Friburgo é o segundo maior do estado do Rio de Janeiro, perdendo apenas para a capital. A entrada para assistir aos desfiles, que começam às 21h, é franca.