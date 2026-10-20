São 17 convocados pelo município, distribuídos entre os oito cargosReprodução site PMNF
De acordo com o Edital de Chamamento nº 075/2026, os convocados devem comparecer à Subsecretaria de Recursos Humanos, localizada na Avenida Alberto Braune, nº 225, no Centro, entre os dias 26 e 29 de outubro, das 9h30 às 14h30, para apresentar a documentação exigida.
O procedimento inclui ainda avaliações psicológica e médica, realizadas pelo Setor de Serviços Especializados de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT). A avaliação psicológica ocorre antes da médica, conforme as orientações do edital.
Confira os cargos contemplados
A relação nominal dos convocados e suas respectivas classificações está disponível no edital publicado pela Prefeitura. O documento também apresenta a lista de documentos necessários para a etapa de admissão.
Prazo exige atenção dos candidatos
Os convocados também precisam comparecer às avaliações psicológica e médica. O não comparecimento a qualquer uma dessas etapas, dentro dos prazos estabelecidos, poderá levar à exclusão do concurso. Candidatos considerados inaptos na avaliação médica também serão desclassificados, conforme as regras publicadas.
Como consultar: o edital completo, com os nomes dos candidatos, as classificações e a relação de documentos exigidos, pode ser acessado no Diário Oficial Eletrônico de Nova Friburgo.
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