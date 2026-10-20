São 17 convocados pelo município, distribuídos entre os oito cargos - Reprodução site PMNF

São 17 convocados pelo município, distribuídos entre os oito cargosReprodução site PMNF

Publicado 20/10/2026 10:28





De acordo com o Edital de Chamamento nº 075/2026, os convocados devem comparecer à Subsecretaria de Recursos Humanos, localizada na Avenida Alberto Braune, nº 225, no Centro, entre os dias 26 e 29 de outubro, das 9h30 às 14h30, para apresentar a documentação exigida. A Prefeitura de Nova Friburgo convocou 17 candidatos aprovados no concurso público regido pelo Edital nº 001/2023 para oito categorias profissionais. A convocação foi publicada no Diário Oficial Eletrônico nº 2723 , de 19 de outubro, e corresponde a uma etapa anterior à nomeação e posse dos futuros servidores.De acordo com o Edital de Chamamento nº 075/2026, os convocados devem comparecer à Subsecretaria de Recursos Humanos, localizada na Avenida Alberto Braune, nº 225, no Centro, entre os dias 26 e 29 de outubro, das 9h30 às 14h30, para apresentar a documentação exigida.

O edital exige documentos como comprovante de escolaridade, certidões de antecedentes criminais emitidas há no máximo 60 dias, comprovante de residência recente e última declaração completa do Imposto de Renda.



O procedimento inclui ainda avaliações psicológica e médica, realizadas pelo Setor de Serviços Especializados de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT). A avaliação psicológica ocorre antes da médica, conforme as orientações do edital.





Confira os cargos contemplados

A nova convocação abrange os cargos de fiscal de tributos, analista processual I, procurador do município, merendeira, enfermeiro, técnico de enfermagem, professor de História e médico intensivista com carga horária de 20 horas.



A relação nominal dos convocados e suas respectivas classificações está disponível no edital publicado pela Prefeitura. O documento também apresenta a lista de documentos necessários para a etapa de admissão.





Prazo exige atenção dos candidatos

O edital estabelece que a documentação deve ser apresentada integralmente. Não serão aceitos documentos entregues de forma parcial, e a ausência de qualquer item exigido poderá resultar na desclassificação do candidato.



Os convocados também precisam comparecer às avaliações psicológica e médica. O não comparecimento a qualquer uma dessas etapas, dentro dos prazos estabelecidos, poderá levar à exclusão do concurso. Candidatos considerados inaptos na avaliação médica também serão desclassificados, conforme as regras publicadas.



Como consultar: o edital completo, com os nomes dos candidatos, as classificações e a relação de documentos exigidos, pode ser acessado no Diário Oficial Eletrônico de Nova Friburgo.