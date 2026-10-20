Imagem ilustrativaConteúdo IA
A plataforma reúne títulos voltados a crianças, jovens e adultos, incluindo obras de literatura brasileira, histórias infantis, quadrinhos e livros de autores reconhecidos, como Monteiro Lobato, Ruth Rocha e Clarice Lispector. O acervo também conta com almanaques Disney, publicações de temática afro-brasileira e obras de entretenimento.
Entre os conteúdos disponíveis estão ainda materiais sobre alfabetização, psicologia, pedagogia, psicopedagogia e autismo. A biblioteca inclui títulos de autores contemporâneos, como J. D. Robb e Freida McFadden, ampliando as opções para leitores com diferentes interesses.
Acervo atende estudantes, professores e famílias
O lançamento ocorre em outubro, mês marcado por datas importantes para a educação e a literatura, como o Dia do Professor, o Dia das Crianças e o Dia Nacional do Livro, celebrado em 29 de outubro.
Segundo a proposta apresentada pela Secretaria Municipal de Educação, a iniciativa integra as ações de valorização do ensino e busca ampliar as oportunidades de acesso ao conhecimento, à imaginação e à formação cultural.
Além do acervo digital, a página reúne links para iniciativas de incentivo à leitura, como Leia para uma Criança, Ler e Contar Histórias e Livros etc. Os canais compartilham semanalmente sugestões de livros e conteúdos de contação de histórias, oferecendo alternativas para aproximar o público do universo literário.
Como acessar a biblioteca virtual
A plataforma reúne os links para consulta ao acervo e para os demais canais de incentivo à leitura. A iniciativa pretende facilitar o conta.
Acervo digital preserva a memória da cidade
Outra opção para quem deseja conhecer mais sobre Nova Friburgo é o Pró-Memória Digital, projeto da Fundação Dom João VI que disponibiliza documentos históricos digitalizados. A plataforma reúne fotografias antigas, jornais de época, documentos e registros audiovisuais relacionados à trajetória do município.
O acervo permite consultar materiais que ajudam a compreender as transformações urbanas, sociais e culturais da cidade ao longo do tempo. A iniciativa também contribui para a preservação de documentos históricos e facilita o acesso de pesquisadores, estudantes e moradores a registros que integram a memória coletiva friburguense.
A consulta pode ser realizada gratuitamente pelo site da Fundação Dom João VI.
Biblioteca Municipal oferece atendimento presencial
A biblioteca também conta com um acervo ampliado por doações recentes, fortalecendo a oferta de livros à população.
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