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Publicado 20/10/2026 10:53

A Prefeitura de Nova Friburgo lançou uma biblioteca virtual gratuita vinculada ao Complexo Educacional Paulo Ronai. A iniciativa, divulgada nesta segunda-feira (19), pela Secretaria Municipal de Educação, disponibiliza livros digitais de diferentes gêneros e áreas do conhecimento, com o objetivo de incentivar a leitura e ampliar o acesso à literatura.



A plataforma reúne títulos voltados a crianças, jovens e adultos, incluindo obras de literatura brasileira, histórias infantis, quadrinhos e livros de autores reconhecidos, como Monteiro Lobato, Ruth Rocha e Clarice Lispector. O acervo também conta com almanaques Disney, publicações de temática afro-brasileira e obras de entretenimento.



Entre os conteúdos disponíveis estão ainda materiais sobre alfabetização, psicologia, pedagogia, psicopedagogia e autismo. A biblioteca inclui títulos de autores contemporâneos, como J. D. Robb e Freida McFadden, ampliando as opções para leitores com diferentes interesses.





Acervo atende estudantes, professores e famílias

A biblioteca virtual pode ser utilizada tanto para atividades escolares e pesquisas quanto para momentos de lazer. A variedade de temas permite que estudantes e professores encontrem materiais de apoio ao aprendizado, enquanto famílias podem utilizar os livros como ferramenta para estimular o hábito da leitura entre crianças e adolescentes.



O lançamento ocorre em outubro, mês marcado por datas importantes para a educação e a literatura, como o Dia do Professor, o Dia das Crianças e o Dia Nacional do Livro, celebrado em 29 de outubro.



Segundo a proposta apresentada pela Secretaria Municipal de Educação, a iniciativa integra as ações de valorização do ensino e busca ampliar as oportunidades de acesso ao conhecimento, à imaginação e à formação cultural.



Além do acervo digital, a página reúne links para iniciativas de incentivo à leitura, como Leia para uma Criança, Ler e Contar Histórias e Livros etc. Os canais compartilham semanalmente sugestões de livros e conteúdos de contação de histórias, oferecendo alternativas para aproximar o público do universo literário.





Como acessar a biblioteca virtual





A plataforma reúne os links para consulta ao acervo e para os demais canais de incentivo à leitura. A iniciativa pretende facilitar o conta. O acesso é gratuito e pode ser feito pelo site oficial da Prefeitura de Nova Friburgo, na área da Secretaria Municipal de Educação, ou diretamente pelo endereço linktr.ee/bibliotecaseduc A plataforma reúne os links para consulta ao acervo e para os demais canais de incentivo à leitura. A iniciativa pretende facilitar o conta.

Acervo digital preserva a memória da cidade



Outra opção para quem deseja conhecer mais sobre Nova Friburgo é o Pró-Memória Digital, projeto da Fundação Dom João VI que disponibiliza documentos históricos digitalizados. A plataforma reúne fotografias antigas, jornais de época, documentos e registros audiovisuais relacionados à trajetória do município.



O acervo permite consultar materiais que ajudam a compreender as transformações urbanas, sociais e culturais da cidade ao longo do tempo. A iniciativa também contribui para a preservação de documentos históricos e facilita o acesso de pesquisadores, estudantes e moradores a registros que integram a memória coletiva friburguense.



A consulta pode ser realizada gratuitamente pelo site da Fundação Dom João VI.



Outra opção para quem deseja conhecer mais sobre Nova Friburgo é o Pró-Memória Digital, projeto da Fundação Dom João VI que disponibiliza documentos históricos digitalizados. A plataforma reúne fotografias antigas, jornais de época, documentos e registros audiovisuais relacionados à trajetória do município.O acervo permite consultar materiais que ajudam a compreender as transformações urbanas, sociais e culturais da cidade ao longo do tempo. A iniciativa também contribui para a preservação de documentos históricos e facilita o acesso de pesquisadores, estudantes e moradores a registros que integram a memória coletiva friburguense.

Biblioteca Municipal oferece atendimento presencial

Para quem prefere escolher os livros pessoalmente, a Biblioteca Municipal de Nova Friburgo funciona na Rua Farinha Filho, nº 50, no Centro. O espaço oferece atendimento presencial e cadastro para empréstimo de obras, permitindo que os leitores levem os títulos para casa.



A biblioteca também conta com um acervo ampliado por doações recentes, fortalecendo a oferta de livros à população.





