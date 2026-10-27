Entidades encaminharão as dúvidas de empresários e contadores para especialistas da Fecomércio-RJReprodução Sincomércio
As entidades publicaram, em suas redes sociais, um vídeo com informações sobre as principais regras previstas na emenda. Também disponibilizaram um questionário para reunir dúvidas dos representantes do setor empresarial, que serão encaminhadas à assessoria jurídica da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Rio de Janeiro (Fecomércio RJ), à qual o sindicato é vinculado.
Durante reunião das diretorias, realizada na última sexta-feira (23), o presidente do Sincomércio e da CDL, Braulio Rezende, apresentou o vídeo gravado em um encontro na sede da Fecomércio RJ. Na ocasião, os consultores Carlos Américo Freitas Pinho, Jacqueline Lippi e Ronaldo Sharp explicaram as principais determinações da EC 141.
Segundo Braulio, ainda existem dúvidas sobre a aplicação da nova legislação em situações específicas, e nem mesmo os assessores da federação conseguem responder a todos os questionamentos. A expectativa é que o Congresso Nacional estabeleça regras complementares para esclarecer os casos ainda indefinidos.
“Não temos dados sobre várias situações, como o funcionamento de alguns setores de serviços, de transporte de cargas e dos ramos que utilizam o regime de 12x36. Esses são apenas exemplos de indefinições, que, torcemos, ganharão atenção do Congresso Nacional numa futura lei complementar”, comentou.
Especialistas à disposição dos empresários e contadores
“Não precisamos nos desesperar. Até 16 de dezembro, vamos adotar a escala 5x2 com diminuição da carga semanal de 44 para 42 horas, corte que demanda, inclusive, termo aditivo à nossa convenção coletiva. Acreditamos que, após esse período, chegarão notícias sobre alterações na emenda, como medidas transitórias aprovadas pelo Congresso Nacional”, afirmou Braulio Rezende.
Sincomércio e CDL orientam empresários e contadores sobre jornada 5x2
Entidades recebem perguntas que serão respondidas por assessoria jurídica
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