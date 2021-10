Colaboradores participaram das atividades na sede da empresa, em Nova Iguaçu, nesta terça-feira. - Divulgação

Publicado 20/10/2021 21:21

Os novos colaboradores contratados pela Águas do Rio no processo seletivo voltado para moradores de Nova Iguaçu participaram pela primeira vez, nesta terça-feira, do Diálogo Diário de Segurança (DDS), na sede regional da concessionária, no município.



O DDS é uma política de segurança adotada pela concessionária para alertar e conscientizar as equipes sobre a prevenção aos riscos de acidente de trabalho e as melhores práticas de segurança, saúde, meio ambiente e saúde mental. Através de conversas diárias os conhecimentos passados nos treinamentos são reforçados diariamente antes do início das atividades.



O coordenador de Serviços, Revelin Ortiz Mariano, aplicou o 1º DDS para as equipes operacionais que irão atuar nas cidades de Japeri, Queimados, Nova Iguaçu, Nilópolis e Mesquita, enfatizando a importância de respeitar a velocidade nas vias para evitar acidentes no trânsito, além de pontuar a importância do uso correto dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI) uniforme de trabalho.

“A nossa principal intenção ao realizar de forma contínua essas conversas é reduzir os riscos de acidentes, zelar pela vida, promover a saúde e a satisfação dos funcionários, além de melhorar os resultados operacionais”, afirmou.