Conselheiros municipais de Nova Iguaçu passam por capacitação. - Divulgação/PMNI

Publicado 19/10/2021 22:00

A Prefeitura de Nova Iguaçu está promovendo a capacitação dos membros do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa. Nesta terça, os conselheiros participaram de uma palestra sobre a saúde da pessoa idosa, ministrada pela médica Núbia Ferreira Marques e a enfermeira Natali da Silva Nascimento, ambas da Secretaria de Saúde da cidade.

Durante o evento, os conselheiros puderam entender como funciona a rede de saúde de Nova Iguaçu, de que maneira os idosos podem ser inseridos no sistema e como serem acolhidos na unidade mais próxima de suas residências. Segundo a subsecretária dos Conselhos Municipais, Monique Gambardela foram abordados pontos como as doenças relacionadas à saúde das pessoas da terceira idade, como a diabetes e hipertensão, além da saúde mental, como a depressão, além do abandono e maus tratos.

“Esse conselho foi empossado recentemente e a ideia é capacitá-los nos temas relacionados aos idosos. Eles precisam, por exemplo, conhecer os direitos dos idosos para agirem de forma correta”, disse.

De acordo com a presidente do Conselho Municipal das Pessoas Idosas de Nova Iguaçu, Solange da Silva Brito, outras palestras de capacitação serão promovidas.

“Já falamos sobre legislação e, em novembro, queremos trazer as instituições que abrigam a população da terceira idade. Vamos tirar dúvidas sobre documentações necessárias e de como elas devem funcionar para que possam participar de editais voltados para a terceira idade”, afirmou.

O Conselho, que tem dez membros titulares e dez suplentes, empossados em 27 julho deste ano, é um órgão de caráter permanente, consultivo, deliberativo, paritário, formulador e controlador das políticas públicas e ações voltadas para pessoa idosa em Nova Iguaçu.