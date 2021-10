Câmara Municipal de Nova Iguaçu anunciou a realização de concurso público. - Divulgação/CMNI

Publicado 18/10/2021 20:32

Depois de um imbróglio que durou 14 anos, a Câmara Municipal de Nova Iguaçu entrou em um acordo com a empresária Silvia Maria Soares Coelho Lantimant, presidente das indústrias Granfino e que é proprietária do imóvel, sede do Legislativo Municipal. A briga se arrastava na justiça desde 2007 e chegou a ter dois mandados de despejo expedidos em 2019 e 2020, mas que foram cancelados após recursos.



Filha do fundador da Granfino, Sylvio Coelho, falecido em 2014, Silvia cobrava da Câmara o valor de R$ 12.662.986,04 referente a valores de aluguéis não pagos integralmente.

No acordo firmado, o valor dos aluguéis atrasados foi reduzido em 45%, para R$ 7.152.130,77. Além disso, o montante será parcelado em 40 parcelas mensais, e sucessivas, sem juros ou correção monetária. Já com relação ao valor mensal da locação, houve a redução de R$ 78 mil para R$ 39 mil.

A negociação foi conduzida pelo presidente Eduardo Reina, e respaldado por órgãos técnicos da Câmara e parecer do procurador-chefe da Casa, João Bosco Filho, no último dia 8 de setembro. Ficou acordado ainda que a proprietária será responsável pelas despesas com a aquisição e instalação de um novo elevador para o prédio. O elevador da CMNI está sem funcionamento desde 2010.