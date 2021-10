Criminosos utilizavam caminhão tanque para roubar combustível. - Divulgação/PCERJ

Criminosos utilizavam caminhão tanque para roubar combustível.Divulgação/PCERJ

Publicado 17/10/2021 15:17

Policiais civis da Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados (DDSD) desbarataram uma quadrilha especializada na prática de furto de combustível dos dutos da Transpetro. Os criminosos foram presos, em flagrante, no bairro Genenciano, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, quando se preparavam para fazer um novo roubo.

Os agentes já estavam de olho na quadrilha após levantamento de dados de inteligência e monitoramento. Com isso, foram avistados um caminhão, uma caminhonete e uma retroescavadeira próximos ao duto, fazendo com que as equipes se deslocassem para o local, onde encontraram seis homens próximo à faixa de um dos dutos quando estavam prestes a cometer o crime e realizaram as prisões.

De acordo com a Polícia Civil, a quadrilha já havia atuado por duas vezes no local, entre os meses de setembro e outubro. Todos os detidos foram levados para a sede da especializada, onde foram autuados pelos crimes de furto e associação criminosa.

Houve, ainda, a apreensão dos veículos e outros dois carros de passeio, além de material utilizado na prática de furto de combustível. Na ação, os policiais também localizaram uma construção que, aparentemente, servia de observatório para a organização criminosa.