Polícia apreendeu carga roubada de cigarros em Nova Iguaçu.Divulgação

Publicado 15/10/2021 22:04

Policiais militares do Batalhão de Mesquita apreenderam nesta sexta-feira uma carga de cigarros da Souza Cruz, que havia sido roubada por criminosos na Rodovia Presidente Dutra. A apreensão ocorreu no bairro de Prados Verdes, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

Os policiais chegaram ao local após uma denúncia do local onde a carga roubada estava sendo escondida chegar aos policiais, via rádio. Os agentes então se deslocaram para a rua São Francisco, no bairro de Prados Verdes, e estouraram o local e encontraram a carga.

Como o local estava vazio, ninguém foi preso na ação. Todo material apreendido foi levado para a Delegacia do Centro de Nova Iguaçu, onde o caso foi registrado.