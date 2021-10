Tratamento de água na estação foi interrompido nesta segunda - Philippe Lima / Governo do estado

Tratamento de água na estação foi interrompido nesta segundaPhilippe Lima / Governo do estado

Publicado 14/10/2021 22:40

Nova concessionária dos serviços de água e esgoto em Nova Iguaçu, a empresa Águas do Rio irá assumir o serviço antes do esperado. O Governador Claudio Castro anunciou nesta quinta-feira que o próximo dia 1º de novembro marca o início dos trabalhos da operadora. A decisão garante a antecipação de investimentos no município.



“Resolvemos antecipar a entrada da Águas do Rio porque percebemos que a empresa está madura para assumir o desafio e isto vai antecipar os investimentos em melhorias para a população, que é o mais importante de todo este processo de concessão”, afirmou Castro.



Desde maio, a Águas do Rio se prepara para assumir a operação plena. A empresa investiu R$ 10 milhões no Centro de Operações Integradas (COI), que é um dos mais modernos no segmento de saneamento básico no país. As contratações de funcionários já estão em andamento, priorizando a mão de obra local, e até o fim do mês serão mais de 1.600 novos colaboradores, com previsão de chegar a 5 mil empregos diretos em dezembro e outros 15 mil indiretos ao longo da operação.



“A Águas do Rio está pronta para assumir esse desafio. Temos desafios grandes como despoluir a Baía de Guanabara e resolver problemas como a falta de água. Vamos apresentar à população um novo conceito de empresa de saneamento no estado do Rio de Janeiro”, afirmou o presidente da Águas do Rio, Alexandre Bianchini.