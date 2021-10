Polícia prendeu um homem com uma pistola e Kit Roni, que transforma arma em submetralhadora. - Divulgação

Polícia prendeu um homem com uma pistola e Kit Roni, que transforma arma em submetralhadora.Divulgação

Publicado 13/10/2021 21:08 | Atualizado 13/10/2021 21:09

Policiais militares do 20º Batalhão prenderam um homem durante patrulhamento em Nova Iguaçu, na tarde desta quarta-feira. A prisão ocorreu na Estrada de Madureira, em uma ação para coibir ação de traficantes na região.

Com o suspeito, foi apreendida uma pistola com Kit Roni, que é um equipamento criado para tiro recreativo para dar mais estabilidade ao atirador, mas que bandidos brasileiros usam pistolas de verdade, com um seletor, que é uma peça artesanal, que faz com que a arma dispare rajadas em vez de uma bala de cada vez.

O suspeito e o material apreendido foram levados para a Delegacia do Centro de Nova Iguaçu, onde o caso foi registrado e o home permaneceu preso.