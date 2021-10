Celebração ocorreu na sede da base, na Praça Rui Barbosa. - Divulgação

Publicado 12/10/2021



Crianças comemoraram data com celebração na base do segurança presente em Nova Iguaçu. - Divulgação

Para celebrar o Dia das Crianças, a base do programa Segurança Presente, em Nova Iguaçu, promoveu uma celebração com crianças da região com distribuição de brinquedos e doces na sede municipal do Programa, na Praça Rui Barbosa.

Os brinquedos distribuídos foram arrecadados por meio de uma ação social da Polícia Militar junto a comerciantes e a população iguaçuana. Comandante da base de Nova Iguaçu, o capitão Marcelo Fogaça destacou a relação



“É muito importante essa aproximação com a sociedade e ainda mais justo prestarmos uma homenagem as nossas crianças, que são o futuro desse país. Você aproximando essa criança, constrói uma relação de afeto e respeito e ajuda na formação de um cidadão consciente do seu papel no mundo e na sociedade”, afirmou.