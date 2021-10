Nova Iguaçu vacina pessoas a partir de 12 anos nesta quinta-feira. - Divulgação/PMNI

Nova Iguaçu vacina pessoas a partir de 12 anos nesta quinta-feira.Divulgação/PMNI

Publicado 11/10/2021 23:02

Em função do feriado nacional de Nossa Senhora de Aparecida, padroeira do Brasil, celebrado em 12 de outubro, a Secretaria Municipal de Saúde (SEMUS) de Nova Iguaçu não abrirá os postos de imunização contra a Covid-19 nesta terça-feira. A vacinação será retomada normalmente na quarta (13), com a aplicação de dose de reforço para pessoas imunossuprimidas, idosos acima de 60 anos e profissionais da saúde, além de segunda dose conforme agendamento de retorno e primeira dose para pessoas acima de 12 anos.

Desde o início da campanha nacional de vacinação, em janeiro, esta é a primeira vez que Nova Iguaçu interrompe a imunização por conta de um feriado. Datas comemorativas anteriores, como Corpus Christi, Santo Antônio (feriado municipal) e Dia da Independência foram de trabalho nos postos de imunização. Ao todo, 24 locais oferecem a vacina no município de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h, e aos sábados, das 8h30 às 14h. Somente nesta segunda (11), véspera de feriado, a vacinação ocorreu em meio período.

A Secretaria Municipal de Saúde de Nova Iguaçu vai antecipar em um mês o agendamento de retorno para pessoas acima de 18 anos vacinadas com a primeira dose da Pfzier. A partir de agora, a segunda dose passará a ser aplicada 30 dias após a primeira, e não mais 60, como vinha ocorrendo. A mudança abrange não só quem receber o imunizante de agora em diante, mas também quem já tomou a primeira dose há pelo menos 30 dias. A alteração, no entanto, não abrange adolescentes entre 12 e 17 anos. Estes devem tomar a segunda dose somente após dois meses.