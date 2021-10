Reunião entre representantes da empresa e moradores aconteceu no campus da Universidade Iguaçu. - Divulgação

Reunião entre representantes da empresa e moradores aconteceu no campus da Universidade Iguaçu.Divulgação

Publicado 11/10/2021 21:52

Nova concessionária dos serviços de água e esgoto em Nova Iguaçu, a Águas do Rio promoveu no último fim de semana uma reunião entre funcionários da empresa e líderes comunitários, no campus da Universidade Iguaçu. O objetivo foi lançar o Programa Afluentes, que tem por objetivo estreitar os laços entre a empresa e a comunidade local.



Por meio de canais digitais e reuniões presenciais, a empresa pretende criar um canal entre os líderes comunitários e os representantes da companhia. Para o superintendente de Baixada da companhia, desse modo será possível conhecer as necessidades e sugestões da população, para que a mesma também tenha voz ativa nas decisões.

“Sabemos que a região sofre há décadas com a falta de abastecimento de água e vamos trabalhar muito para mudar este cenário. Já estamos com equipes nas ruas conhecendo a realidade. Temos monitoramento online de mais de mil pontos de pressão de água em toda a nossa área de concessão. Estamos prontos para cuidar do sistema de saneamento. Quando começarmos a atuar, vamos apresentar para a população um serviço de qualidade, com transparência e com foco na dignidade, saúde e qualidade de vida”, disse.

Presidente da Associação de Moradores Jardim Nova Era, que há 12 anos luta pelo saneamento básico na região, Jupira Brasiliano gostou do que ouviu dos representantes da empresa, e espera que as promessas sejam cumpridas.

“Saio daqui com a expectativa de dias melhores. A Águas do Rio está fazendo a diferença, pois já empregou pessoas da nossa região. Convivemos com enchentes e na proximidade existe um reservatório desativado que se transformou num problema de segurança”, afirmou.

O sentimento de esperança de dias melhores para a população iguaçuana que sofre com problemas de falta de esgoto e abastecimento foi compartilhado pelo líder comunitário de Austin, Luiz Freitas, popularmente conhecido como Tiquinho.

“Falta tudo em Austin. Precisamos de abastecimento, reparo nas redes e coleta e tratamento de esgoto. A Águas do Rio vai trazer um programa que ninguém fez por nós em todo esse tempo”, concluiu.