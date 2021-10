Presidente da Cruz vermelha, Renato Muniz espera que projeto ajude alunos carentes que queiram estudar. - Divulgação

Publicado 08/10/2021 19:45

Instituição de referência no ensino da área de saúde na Baixada Fluminense, a Escola de Especialização em Saúde Pública (ESESP), que pertence à Cruz Vermelha Brasileira, e fica em Nova Iguaçu, lançou o projeto ‘Adote Um Aluno’, que busca ajudar jovens carentes a se especializarem na área, formando mão de obra fundamental para o atendimento da população.

O projeto social de ajuda humanitária busca parceria com empresários que tenham espírito solidário e queiram ‘adotar um aluno’ ajudando a financiar bolsas de estudos para jovens e adultos carentes que procuram os cursos da Cruz Vermelha para se especializarem na área da saúde.

De acordo com o presidente da instituição, Renato Muniz, devido a pandemia muitas pessoas perderam seus empregos, ou tiveram que optar entre estudar ou comprar alimentos. Pensando nisso, a entidade criou o projeto.

“Esse projeto se estende para todos; qualquer pessoa que queira contribuir será bem-vinda, independente se é da Baixada ou não. Quem abraçar a causa terá sua marca exposta nas redes sociais e no site da Cruz Vermelha, além do padrinho fazer a entrega dos diplomas para os apadrinhados, na conclusão do curso”, explicou.

Muniz lembrou ainda que o importante é ajudar e que o jovem que estudar na Escola da Cruz Vermelha terá mais chances de ingressar no mercado de trabalho, já que o diploma é reconhecido internacionalmente. Os interessados no projeto podem entrar em contato através dos telefones 3844-9530 e 2667-4373. Saiba mais através do site: www.cruzvermelhani.org.br