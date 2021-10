Agentes estão atendendo e tirando dúvidas da população no Top Shopping. - Divulgação/PMNI

Publicado 07/10/2021 21:32

Equipes da Assessoria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo da Prefeitura de Nova Iguaçu estão orientando e tirando dúvidas sobre o Sistema Nacional de Emprego (SINE) e Microempreendedores Individuais (MEIs), até domingo (10), durante o Top Trend, evento realizado no primeiro piso do Top Shopping.



Quem procurou pelo serviço do SINE, nesta quinta-feira (7), recebeu informações sobre carteira de trabalho digital, seguro-desemprego e como se cadastrar no sistema de intermediação de mão-de-obra do SINE. Já sobre o MEI, foram dadas informações sobre emissão de documento de arrecadação do Simples Nacional e regularização de dívidas com a Receita Federal por causa da dívida ativa.



“Aproveitamos o encontro que acontece todo mês com microempresários e artesãos para tirar as dúvidas de todos sobre os serviços atendidos pela nossa Assessoria. Estamos orientando como cadastrar o currículo no SINE e como se tornar um MEI”, afirmou o assessor de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo de Nova Iguaçu, Mário Lopes.



Mariana Queiroz, de 36 anos, buscou atendimento sobre o cadastro no MEI planejando melhorar suas vendas.



“Vou agendar um atendimento para me cadastrar no MEI, pois ele abre portas para investir em meu negócio. Com ele, também terei direito ao auxílio-maternidade, direito ao afastamento remunerado por problemas de saúde, aposentadoria, entre outros”, destacou.



O posto de atendimento do MEI e do SINE está localizado na Rua Doutor Luiz Guimarães 956, no Centro, no prédio da Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS). O horário de funcionamento é das 9h às 17h.