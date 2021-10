Prefeitura de Nova Iguaçu ajuda candidatos a vagas de emprego em empresa de saneamento. - Divulgação/PMNI

Publicado 06/10/2021 14:54

A concessão dos serviços da Cedae para a empresa Águas do Rio abriu uma grande oportunidade para os moradores de Nova Iguaçu. Como a companhia vai contratar funcionários que residam nas cidades que vai atender, a Prefeitura de Nova Iguaçu fez uma pré-seleção em seu banco de currículos de profissionais que atendessem ao perfil pedido pela Águas do Rio.

Pelos currículos que têm à disposição, o Sistema Nacional de Emprego (SINE) de Nova Iguaçu selecionou 30 pessoas para serem entrevistadas pela Águas do Rio, podendo ser contratadas imediatamente. A expectativa é que, até o fim do ano, cerca de 600 profissionais, todos moradores do município, sejam contratados pela empresa.



“O SINE é um RH público. A pessoa cadastra seu currículo e ele é inserido no nosso banco de dados. Quando uma empresa nos pede determinados perfis de candidatos, nós fazemos uma pré-seleção e encaminhamos para ela dar prosseguimento no processo seletivo”, afirmou o assessor de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo de Nova Iguaçu, Mário Lopes.

Desempregado há dois meses, o morador de Cabuçu Anderson Brás Mineiro, de 40 anos, fez a entrevista de emprego e está esperançoso em ser contratado.

“Como já trabalhei como ajudante de bombeiro hidráulico, acredito que serei chamado para trabalhar em breve. Quero mudar de vida e voltar a colocar as minhas contas em dia. Além disso, é bom trabalhar próximo de casa sem ter que ficar horas no trânsito”, disse.

Os interessados em cadastrar seus currículos devem procurar o SINE na Rua Doutor Luiz Guimarães 956, no Centro, no prédio da Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS). O horário de funcionamento é das 9h às 17h. Basta levar toda documentação civil, como carteira de identidade, CPF, comprovante de residência, título de eleitor, comprovante de residência ou casamento. Caso falte algum documento, o candidato pode tirar a segunda via na Agência Nova Iguaçu de Oportunidades, que fica no mesmo endereço do SINE.