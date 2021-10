Gambás foram encontrados em áreas urbanas de Nova Iguaçu. - Divulgação

Publicado 06/10/2021 10:48

Agentes da Guarda Municipal Ambiental de Nova Iguaçu realizaram cinco ações de resgates de animais silvestres nesta semana em área urbanda do município. Todas foram referentes a filhotes de Gambá (Didelphis aurita), que tiveram a mãe atropelada ou predada por animais domésticos.

De acordo com especialistas, como a época reprodutiva do gambá pode abranger praticamente o ano todo, as fêmeas podem engravidar até 3 vezes no período, quando se tornam mais lentas e procuram lugares quentes e escuros como forro de casas, locais com entulho acumulado, etc.

Os gambás são animais importantes no controle de pragas, como o Caramujo-africano e carrapatos. Muitas vezes se refugiam em quintais, onde acabam sendo vítimas de animais domésticos e humanos. A guarda ambiental ressalta que gambás não atacam humanos e animais e em caso de dúvidas ou necessidade de resgate, procure o órgão de segunda à sexta, das 09:00 às 17:00, pelo telefone da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente (21) 3779-1183 ou pela Ouvidoria da Prefeitura de Nova Iguaçu.