Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Palácio Pedro Ernesto - Praça Floriano, s/n - Centro, Rio de Janeiro - Daniel Castelo Branco

Publicado 06/10/2021 12:55

A Comissão Especial do Plano Diretor na Câmara Municipal do Rio definiu nesta semana o vereador que vai ocupar a presidência da mesma durante os trabalhos. O escolhido, por unanimidade, foi o vereador Aloisio Ferreira (Cidadania), que está em seu terceiro mandato na casa.

Formada por nove vereadores, com três suplentes, a Comissão Especial do Plano Diretor tem a missão de debater o instrumento que vai definir toda a política urbana na cidade e, consequentemente, o crescimento e o desenvolvimento do Rio pelos próximos dez anos.