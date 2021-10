Prefeitura de Nova Iguaçu está com inscrições do EJA abertas até agosto. - Divulgação

Prefeitura de Nova Iguaçu está com inscrições do EJA abertas até agosto.Divulgação

Publicado 06/10/2021 11:35

A Prefeitura de Nova Iguaçu publicou um edital de processo seletivo para a contratação de professores temporários para o quadro da Secretaria Municipal de Educação (SEMED). Há vagas para professores I e II para atuação na educação básica, nos níveis de educação infantil, de ensino fundamental nos anos iniciais e finais e de educação de jovens e adultos (EJA).

As vagas em disputa são remanescentes de dois editais lançados anteriormente. O processo será realizado em etapa única, de caráter eliminatório e classificatório, consistente no somatório da avaliação de títulos e experiência profissional. Os profissionais serão selecionados em regime de contrato por prazo determinado para atuarem no período de 12 meses, podendo ser prorrogado.

As inscrições são on-line e estão abertas até as 23h59 desta quinta-feira (7), no site www.novaiguacu.rj.gov.br/semed/processo-seletivo-simplificado. O resultado com a classificação final dos candidatos será divulgado no Diário Oficial do Município no dia 25 de outubro. A convocação será feita dois dias depois, no dia 27.