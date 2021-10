Life Star Talentos busca revelar jovens atletas para grandes clubes de futebol do país. - Divulgação

Life Star Talentos busca revelar jovens atletas para grandes clubes de futebol do país.Divulgação

Publicado 03/10/2021 19:49

Terra do samba e da Beija-Flor, Nilópolis quer ficar agora conhecida por ser um celeiro de revelação de novos craques do futebol. Esse pelo menos é o objetivo do Life Star Talentos, clube criado com o objetivo de dar oportunidades aos jovens para realizar o sonho de se tornarem jogadores de futebol.

Fundado em setembro de 2020, o clube possui equipes nas categorias sub-11, sub-12, sub-13, sub-14, sub-15, sub-16 e sub-17, cujo os atletas foram selecionados por meio de várias peneiras gratuitas realizadas ao longo do último ano. Vários garotos foram selecionados e outros estão em observação.

CEO da Life Star Talentos, o empresário Jacob David ressalta a estrutura e oportunidade dada aos meninos, que treinam de segunda a sexta, pela parte da manhã, recebem o suporte de uniformes, lanche e acompanhamento de preparador físico e técnico.

“Estamos fazendo parte da história desses atletas. Dar oportunidade para que possam mostrar seus talentos. O mais importante é que procuramos dar todo suporte para que possam realmente correr atrás dos seus objetivos. Acredito que esse seja o caminho para a descoberta de grandes nomes no futebol. Estamos aqui para descobrir esses talentos”, disse.

O time tem jogado amistosos, sempre com a presença de observadores de grandes clubes, se preparando para a Gorilas Cup, o maior campeonato gratuito de futebol da Baixada Fluminense, que será realizada em novembro. “Esse campeonato vai ser um marco para os atletas da Baixada. Vamos fazer história”, finaliza Jacob.