Professor Lauro Barillari dá dicas valiosas para compra de presentes para o Dia das Crianças.Divulgação

Publicado 02/10/2021 19:36

O mês de outubro costuma gerar um gasto extra para os pais iguaçuanos com a chegada do Dia das Crianças. Neste ano, com os reflexos da crise econômica por causa da pandemia da Covid-19, será preciso pesquisar bastante para poder comprar o presente para os pequenos. Pensando nesse público, o professor de economia e de empreendedorismo, Lauro Barillari, que ministra aulas em Nova Iguaçu, preparou algumas dicas preparou dicas criativas para economizar no atual cenário sem deixar de agradar e ver o sorriso estampado no rosto da criança.

De acordo com Barillari, buscar alternativas fora de shoppings é a primeira dica, pois o pulo do gato está na ideia de incentivar a troca do material por novos valores. Os pais podem preparar brindes artesanais, com baixo custo, para distribuir ao longo do dia, inclusive contando com a ajuda das crianças que vão se sentir corresponsáveis pelo evento.

“Passeios ao ar livre, jogos colaborativos convidando os amiguinhos e aquele piquenique do fim de tarde no parque ou em contato com a natureza podem agradar muito os pequenos. A ideia é que tudo vire uma grande diversão em família, resgatando valores importantes como solidariedade, união e engajando a garotada na proposta da sustentabilidade ambiental e financeira”, disse.

Outra sugestão interessante do professor é pesquisar ideias criativas pela internet. Ele destaca um movimento que tem ganhado força recentemente no mundo virtual que é o ‘maker - faça você mesmo’, que estimula os pais a fazerem, criarem os presentes para os filhos, criando um novo tipo de conexão.

“É uma ótima opção, onde os responsáveis junto com as crianças podem criar seus próprios presentes com materiais reciclados e reaproveitados, tais como suportes de mesa para celulares, caixinhas de bijuteria e uma série de artigos que possam entreter tanto as crianças quanto os pais, sem sair de casa, e que, certamente, ficarão na lembrança de um dia feliz e criativo em família”, afirmou.

Sair da rotina e fazer diferente são ingredientes que podem dar muito certo e ir além do tradicional presente. Assim, o Dia das Crianças poderá ser sempre resgatado ao longo do ano, proporcionar boas risadas e ser inesquecível para todos.

“Mas, para as famílias que não abrem mão do tradicional presente e possuem recursos reservados, a melhor opção é pesquisar preços com bastante antecedência e avaliar a compra on-line, que permite uma maior comparação de preços, mais ofertas e ainda há muitos sites oferecendo brinquedos com pouquíssimo uso; o que, certamente, fará toda a diferença no bolso, garantindo o mesmo efeito para a criançada”, finaliza o professor.