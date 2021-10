Mulheres de Nova Iguaçu poderão realizar exames de ultrassonografia e mamografia neste mês. - Divulgação/PMNI

Publicado 01/10/2021 17:51

A Secretaria Municipal de Saúde de Nova Iguaçu está disponibilizando para as moradoras do município da Baixada Fluminense agendamento extra de mil mamografias e 400 ultrassonografias de mama. A operação faz parte das ações do governo municipal em alusão ao ‘Outubro Rosa’, mês voltado para a conscientização quanto `prevenção do câncer de mama.

Os exames serão realizados tanto na rede própria de saúde, quanto nas redes conveniadas do município. O agendamento poderá ser realizado em qualquer unidade de saúde, tendo em mãos a requisição de exame, identidade, CPF, cartão do SUS e comprovante de residência.

De acordo com o Secretário Municipal de Saúde, Luiz Carlos Cavalcanti, s unidades também irão realizar palestras e rodas de conversa com mulheres de 25 a 69 anos abordando o câncer de mama. Elas serão incentivadas a fazer consultas na área da saúde da mulher, nas quais serão realizados preventivos (caso haja necessidade) e exame clínico de avaliação da mama.

“Quanto mais cedo o câncer de mama é descoberto, maior é a chance de cura. É muito importante que as mulheres do nosso município tenham acesso ao serviço de prevenção e estejam com seus exames em dia. Por isso, especialmente durante o mês de outubro, ofertaremos os agendamentos extras”, disse.

O ‘Outubro Rosa’ é um movimento que tem como objetivo principal alertar não só mulheres, mas também a sociedade, sobre a importância do diagnóstico precoce de câncer de mama e colo de útero.