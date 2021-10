Prefeitura de Nova Iguaí abriu 200 vagas em curso preparatório gratuito. - Divulgação/PMNI

Publicado 01/10/2021 17:06

Os moradores de Nova Iguaçu que estejam inscritos ou desejem se inscrever em algum concurso público, vestibular ou processo seletivo, terão uma boa oportunidade de incrementar seus estudos. A Prefeitura está com inscrições abertas para o Curso Preparatório Municipal de Nova Iguaçu. Eles poderão se preparar, de forma gratuita, para os processos seletivos mais importantes do estado. Os interessados devem se inscrever até o dia 24 de outubro pelo site do governo municipal.

No total estão sendo oferecidas 200 vagas para estudantes residentes na cidade que estejam no 9º ano do ensino fundamental ou que tenham concluído o ensino médio, sendo 100 vagas de pré-vestibular disponíveis para aqueles que almejam realizar as provas de vestibular e o Exame Nacional do Ensino Médio e outras 100 de pré-técnico, voltadas ao ensino médio nos concursos dos colégios Pedro II, Cefet, Faetec e IFRJ.

O prefeito Rogério Lisboa destacou a iniciativa do governo, que pretende contribuir tanto para educação e qualificação de quem já possui alguma atividade, como ajudar quem busca um emprego para conseguir estabilidade financeira e familiar.

“Nosso objetivo é contribuir para a qualificação dos estudantes, especialmente aqueles de baixa renda, dando-lhes a oportunidade de buscar uma vaga nas melhores instituições de ensino médio e superior do estado”, afirmou.

O pré-vestibular é aberto para alunos da rede pública e privada, desde que estes sejam bolsistas em escolas particulares. Eles serão divididos em duas turmas e terão aulas aos sábados, entre 8h e 12h05 ou das 13h às 17h05. Em virtude da pandemia, o curso será por meio de aulas remotas. As disciplinas lecionadas serão: Física, Química, Biologia, Geografia Geral e do Brasil, História Geral e do Brasil, Sociologia, Filosofia, Literatura, Português, Redação, Matemática e Língua Estrangeira.

Já o pré-técnico é voltado exclusivamente para alunos matriculados no 9º ano do ensino fundamental e tem como principal objetivo preparar os jovens para os processos seletivos de nível médio. Oito disciplinas serão ofertadas ao longo do curso: Língua Portuguesa, Matemática, Biologia, Química, Física, História, Geografia e Redação. As aulas também serão ministradas aos sábados, nos mesmos moldes do curso pré-vestibular, dividindo os estudantes em duas turmas.

Para se inscrever, os interessados deverão preencher formulário digital no site da prefeitura. Para a efetivação da matrícula será exigida a seguinte documentação: RG, CPF, comprovante de residência e declaração para alunos bolsistas, oriundos de escolas particulares. Já para estudantes da rede pública será exigida declaração escolar. As vagas são limitadas e serão preenchidas de acordo com a ordem de inscrição on-line. A aula inaugural está prevista para 25 de outubro.