Dona de casa Gabriele Rodrigues recebe Cesta Verde da Prefeitura de Nova Iguaçú. - Divulgação/PMNI

Publicado 30/09/2021 15:32

Famílias carentes de Nova Iguaçú receberam nesta semana um reforço para a alimentação em suas residências, com o cumprimento de mais uma etapa do projeto ‘Cesta Verde’. Funcionários da Prefeitura entregaram 500 bolsas de alimentos para pessoas acompanhadas pelo PIPAS (Primeira Infância Protegida da Assistência Social) e pelo projeto “Mamãe Presente”.



De bicicletas e com auxílio de vans, as equipes do PIPAS, usando máscaras faciais, entregaram 300 cestas em Comendador Soares e outras 200 em Austin. Novas entregas serão feitas em outros bairros, que ainda serão definidos. No ano passado, foram entregues 12 mil unidades.

Coordenadora de Segurança Alimentar e responsável técnica do Banco de Alimentos, Aline Martins, destacou que as cestas, que contém frutas, legumes e verduras são montadas com produtos conseguidos com agricultores do interior.

“Esses alimentos são do Programa de Aquisição de Alimento, do Governo Federal, com itens de agricultores e produtores rurais de Nova Friburgo e Paty de Alferes. Além do PIPAS e do Mamãe Presente, distribuímos esses alimentos para instituições cadastradas no nosso Banco de Alimentos Laranjais de Nova Iguaçu, como creches, abrigos e ONGs. Há uma estimativa mensal em receber 25 toneladas de alimentos”, afirmou.



A dona de casa Gabriele Rodrigues de Souza, de 30 anos, foi uma das moradoras de Comendador Soares que recebeu a cesta. Ela disse que a doação, além de ajudá-la a economizar no sacolão, vai estimular os filhos, de 2 e 5 anos, a se alimentarem de forma mais saudável.



“Essa cesta vai enriquecer minha refeição e já vou usar o brócolis no arroz. Fica um almoço muito mais gostoso. Essa doação veio em boa hora”, garantiu.



O Banco de Alimentos, que funciona na sede da SEMAS (Rua Luiz Guimarães, Centro de Nova Iguaçu), está recebendo doações. Eles são selecionados e embalados. Depois, as cestas são encaminhadas aos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) dos bairros onde ocorrem a distribuição.