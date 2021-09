Psicóloga Janaína Ignácio debateu temas ligados à saúde mental e prevenção ao suicídio. - Divulgação/CMNI

Psicóloga Janaína Ignácio debateu temas ligados à saúde mental e prevenção ao suicídio.Divulgação/CMNI

Publicado 30/09/2021 14:45

A Câmara Municipal de Nova Iguaçu sediou nesta semana a palestra ‘Setembro Amarelo: é preciso prevenir o suicídio’, em alusão ao mês em que se estabelecem diversas iniciativas sobre o tema. Os vereadores receberam a psicóloga Janaína Ignácio, especialista em saúde mental e que faz parte da equipe da Gerência de Informação, Educação e Comunicação em Saúde (Giec), da Secretaria municipal de Saúde.

A especialista divulgou dados alarmantes: segundo a Organização Mundial da Saúde, 800 mil pessoas/ano cometem suicídio no mundo, o que significa que a cada 45 minutos uma pessoa se mata. E o número de casos entre crianças e adolescentes com transtornos depressivos e que tentam o suicídio vem aumentando de forma gradativa, se transformou em uma questão de saúde pública.

“A campanha de conscientização Setembro Amarelo foi criada e é organizada pelo Centro de Valorização da Vida, CVV, em parceria com o Conselho Federal de Medicina, e várias organizações já realizam atividades voltadas para o tema. Não existe apenas uma causa para um ser humano não querer viver mais. As causas são multifatoriais e precisam ser analisadas com muito cuidado”, disse Janaína.

A psicóloga explicou que entre essas causas, estão: depressão, solidão, doenças crônicas, dificuldades financeiras, problemas conjugais, problemas que acontecem na transição da adolescência para a idade adulta, luto ou perda afetiva e timidez. Segundo ela, a depressão é um transtorno mental que incapacita a pessoa, e ainda é cercado por muito preconceito. Muito confundida com tristeza, preguiça e desânimo faz que não se busque tratamento, tanto psiquiátrico como psicoterapêutico.

“Quem se mata, na verdade não quer acabar com a sua vida. Ela quer se livrar do sofrimento e da angústia que existe dentro de si. Três ações são muito importantes para ajudar quem está nesta situação: conscientização do problema, ficar atento às pessoas que estão a nossa volta e acolhimento. Em resumo, ações que signifiquem valorização da vida”, completou.

Presentes à palestra, o presidente Dudu Reina e os vereadores Maninho de Cabuçu e Alexandre da Padaria solicitaram que o Giec traga mais palestras para a Casa. Agradeceram, ainda, a equipe da Unidade Básica de Saúde Júlia Távora, localizada no Centro de Nova Iguaçu, pela interlocução junto à Gerência.