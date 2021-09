Prefeito de Nova Iguaçu, Rogério Lisboa, se reuniu com reitor da Universidade Rural, Roberto Rodrigues. - Divulgação

Publicado 29/09/2021 12:19

O prefeito de Nova Iguaçu, Rogério Lisboa, se reuniu com o reitor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Roberto Rodrigues, para discutir parcerias técnicas, acadêmicas e melhorias de infraestrutura no campus da instituição que fica no bairro do Moquetá.

Entre as demandas da universidade está a continuidade da parceria no ‘Projeto + Casas de Inovação’, iniciado em 2018, com finalidade de dar acesso de forma gratuita à educação tecnológica para crianças, adolescentes, jovens e idosos do município da Baixada Fluminense.

Pelo lado do governo municipal, Rogério Lisboa apresentou propostas de convênios entre a prefeitura e a UFRRJ para o auxílio à execução de projetos de reformas e ações na área da Cultura e do Patrimônio Histórico e se comprometeu a estudar outras parcerias com a instituição de ensino.