Agentes da Guarda Ambiental fizeram operação de fiscalização na Reserva Biológica do Tinguá. - Divulgação

Publicado 28/09/2021 17:29

Agentes da Guarda Municipal Ambiental de Nova Iguaçu realizaram no último fim de semana uma operação de fiscalização na área da Reserva Biológica, nos bairros de Adrianópolis e Tinguá. O objetivo da ação foi revisitar alguns pontos já fiscalizados para o devido acompanhamento da fauna e da flora e também mapear novos pontos que precisem de atenção.

Na Zona de Amortecimento da Reserva Biológica Federal do Tinguá, os agentes apreenderam uma ave da fauna silvestre, um Coleiro (Sporophila sp), que se encontrava sem registro e anilha. Como o animal se encontrava agitado e com sinais de captura recente, o mesmo foi solto na área de Proteção Ambiental do Tinguá.

A corporação pede aos moradores da região que caso vejam atividades suspeitas e circulação em área proibida e indiício de caça ilegal, que denuncie às autoridades. O contato pode ser realizado de segunda à sexta, das 09:00 às 17:00, pelo telefone da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente (21) 3779-1183 ou pela Ouvidoria da Prefeitura de Nova Iguaçu.