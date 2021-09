Torneira - REPRODUÇÃO DA INTERNET

TorneiraREPRODUÇÃO DA INTERNET

Publicado 27/09/2021 09:00

A Light realiza na próxima quarta-feira a etapa final da manutenção no reservatório de Ribeirão das Lajes, das 7h às 16h. A concessionária deverá concluir o trabalho iniciado na primeira etapa, na semana passada. Como a Cedae recebe água do reservatório para tratamento e distribuição para Nova Iguaçu, o sistema de abastecimento ficará temporariamente fora de operação durante a execução do serviço, com fornecimento reduzido na região.

Com isso, os moradores devem ficar atentos ao consumo de água durante o dia da manutenção. O fornecimento de água será retomado logo após a conclusão do serviço da Light, e a previsão é que a normalização se dê em até 48 horas.

Imóveis com caixas d’água e/ou cisterna não devem sofrer desabastecimento. Mesmo assim, a Companhia recomenda economia de água e adiamento de tarefas não essenciais que exijam grande consumo. Clientes da Cedae podem solicitar o abastecimento por caminhão pipa pelo telefone gratuito 0800-282-1195.