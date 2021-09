Agentes da prefeitura interditaram empresas por recebimento irregular de resíduos. - Divulgação / PMNI

Publicado 25/09/2021 13:00

Uma ação da Prefeitura de Nova Iguaçu nesta semana interditou duas empresas que recebiam resíduos sólidos de forma irregular no Cacuia, em Morro Agudo. Dois diretores das duas empresas foram conduzidos por agentes da Guarda Ambiental até a 58ªDP (Posse) para prestar depoimento.

A fiscalização teve a participação das secretarias de Meio Ambiente e Governo, com agentes da Ordem Urbana, da Empresa Municipal de Limpeza Urbana, além de policiais militares do Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis). De acordo com o secretário de Meio Ambiente, Fernando Cid, a ação foi motivada por uma denúncia recebida pelo governo municipal.



“Havia uma denúncia de descarte irregular de resíduo e, ao chegar ao local, constatamos que a empresa não está licenciada para receber esse material, configurando crime ambiental. Aqui encontramos pneus, lixo orgânico e domiciliar. Localizamos um segundo local, que está licenciado, mas com derrubada de árvores. São duas empresas, com proprietários diferentes, mas com uma conexão entre elas”, afirmou.



Numa das empresas, foram encontrados catadores de lixo, que foram cadastrados e serão atendidos pela Secretaria de Assistência Social de Nova Iguaçu. Serão feitos estudos para medir o impacto do dano ambiental e as empresas terão que arcar com a reparação. Durante a ação, a Guarda Ambiental usou um drone para fazer o mapeamento do local e registrou toda a operação.



Vale ressaltar que a Prefeitura de Nova Iguaçu só despeja material de resíduos na Central de Tratamento de Resíduos (CTR) de Adrianópolis, que gera energia elétrica a partir do biogás produzido pela decomposição do lixo.