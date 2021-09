Prefeitura do Rio faz campanha de vacinação contra Raiva Animal na Zona Norte - Reprodução

Publicado 24/09/2021 22:52

A cidade de Nova Iguaçu realiza neste sábado a campanha de vacinação contra raiva animal. Os donos de cães e gatos saudáveis, que tenham a partir de três meses de idade, podem procurar os postos entre as 9h e as 17h. Os animais devem ser conduzidos com coleiras por um adulto para que se evite acidentes. Todos os protocolos de segurança sanitária em razão da covid-19 deverão ser respeitados, como o uso obrigatório de máscaras e o distanciamento social.

“A imunização contra raiva é muito importante para a saúde dos animais e também de seus tutores. Por isso, é fundamental que a população leve seus pets para serem protegidos pela vacina antirrábica”, disse o prefeito de Nova Iguaçu, Rogerio Lisboa.

A vacina antirrábica deve ser administrada anualmente e é a principal forma de prevenção e controle da raiva. Essa doença é infecciosa, transmitida por um vírus, que afeta todos os mamíferos com letalidade de 100%. O contágio no ser humano pela raiva acontece pela mordida de cão ou gato.

Para esse Dia D, a Prefeitura de Nova Iguaçu, por meio da Secretaria de Saúde e com o apoio da Assessoria Especial de Proteção Animal, vai disponibilizar mais de 70 pontos de vacinação em todas as regiões da cidade. A listas dos locais está no site: http://www.novaiguacu.rj.gov.br/semus/vacinacao-antirrabica-animal/