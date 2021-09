Chef Rodrigo Barros preparou um prato de galinha com quiabo na aula de abertura do Enchefs 2021. - Divulgação Indica Brasília

Publicado 23/09/2021 12:39

A cidade de Nova Iguaçu recebe a partir desta quinta-feira o Enchefs 2021, um dos maiores festivais gastronômicos do Brasil e que ao fim da edição terá um concurso que selecionará três chefs para concorrer ao Prêmio Dólmã, considerado o Oscar da gastronomia brasileira. O evento está sendo realizado no Patronato, Centro Social São Vicente, na região central do município.

O Festival é aberto ao público, mas com restrições de capacidade e distribuição de álcool em gel e respeito as regras sanitárias e de distanciamento. Ao longo dos quatro dias de duração, todos poderão assistir e participar de palestras, debates e com diversos temas relacionados à culinária, desde o campo profissional, até segurança alimentar, produção de alimentos e os impactos da culinária na sociedade.

Responsável pela aula-show que abriu o evento, o chef iguaçuano Rodrigo Barros, ex-participante da terceira edição do programa Masterchef Brasil, da TV Band, exaltou a ida de um evento nacional para o município. Para sua aula, ele preparou uma de suas especialidades, que á a galinha com quiabo e exaltou o fato de Nova Iguaçu ser a capital da gastronomia brasileira nesses quatro dias.

“Foi maravilhosos poder abrir esse evento com essa aula show e dentro da minha casa, que é Nova Iguaçu. É maravilhoso poder estar aqui, representar minha cidade, meu estado. O prato escolhido foi a galinha com quiabo e o público amou. Fico feliz por termos todos os lugares ocupados, respeitando todas as normas sanitárias e de distanciamento”, disse.

Coordenador regional do Enchefs, o chef Pedro Alex ressaltou a pluraridade do evento, uma vez que reúne profissionais de todas as regiões do Brasil. Ao todo são 25 profissionais de 17 diferentes estados, o que proporcionará ao público uma verdadeira viagem pelo Brasil por meio da gastronomia.

“O objetivo principal do festival é promover a valorização da culinária brasileira, o turismo gastronômico, mas também é uma oportunidade de revelar talentos, favorecer a troca de experiências, contribuir com a expansão da profissionalização e das riquezas gastronômicas de cada região”, disse.