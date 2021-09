Policiais apreenderam armas e drogas com criminoso, no bairro de Comendador Soares. - Divulgação

Publicado 21/09/2021 13:31

Policiais militares do 20º Batalhão (Mesquita) prendeu um suspeito e apreendeu drogas e equipamento do tráfico após um confronto ocorrido na comunidade do Inferninho, no bairro de Comendador Soares, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

Os agentes realizavam patrulhamento pela região, quando foram alertados por moradores sobre a presença de criminosos na Rua Kilvio Santos. Ao chegar ao local, os suspeitos dispararam contra os policiais e houve confronto. Após cerco, um dos criminosos foi rendido e preso, enquanto outro fugiu.

Com o detido, foram apreendidos uma pistola Glock, um carregador de 30 munições, 14 munições, um rádio transmissor, 51 tabletes de maconha e 429 sacolés de cocaína. Todo material foi levado para a delegacia de Comendador Soares, onde o caso foi registrado e o suspeito autuado e preso.