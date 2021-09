Clientes relatam que funcionários da Light não estão dando opção de pagamento no cartão de débito na hora do corte de energia - Divulgação / Light

Publicado 20/09/2021 22:51

Responsável pelo serviço de fornecimento de energia elétrica em Nova Iguaçu, a Light realizará serviços de manutenção e ampliação em sua rede distribuidora nesta terça-feira (21) e, com isso, alguns bairros do município terão o serviço interrompido.

A interrupção está programada para durar das 9h às 17h, mas a companhia informa, que dependendo do ritmo dos trabalhos, o fornecimento de energia pode ser restaurado antes do horário previsto. Do mesmo jeito, alguns locais onde a interrupção esteja programada, podem não sofrer interrupções, devido a alterações ou cancelamentos da programação.

Veja os locais onde deve haver interrupção:

Bairro Carmari:

Estrada da Guarita

Rua Anhandei

Rua Guerra Junqueira

Rua Tobias Barreto

Bairro Miguel Couto:

Rua Apeacaba

Rua Luiz Galvão

Bairro Nova América:

Avenida Belo Horizonte

Rua Saudade

Bairro Posse:

Estrada Luiz Lemos

Rua Emilio de Menezes

Rua Medeiros Albuquerque