Espaço de artesanato fica no terceiro piso do TopShopping, em Nova Iguaçu.Divulgação / Fenig

Publicado 20/09/2021 20:54

A Fundação Cultural e Educacional de Nova Iguaçu inaugurou o Fenig Mais Top Espaço do Artesanato, localizado no terceiro piso do TopShopping, no Centro do município. A loja é a realização de um desejo antigo do órgão para ter um espaço fixo para venda da produção feita pelos artesãos formado nos cursos profissionalizantes promovidos pela Fundação.

O presidente da Fenig, Miguel Ribeiro, destacou a importância que o espaço terá na geração de empregos e espera levar o programa de artesanato da Fundação para todo município de Nova Iguaçu.

“A dignidade humana de ter um trabalho, de ter um emprego, isso que eu gostaria de desejar para todos aqui. Desejo também que aqui possa ser uma fonte de inspiração para que nós possamos estar levando nosso trabalho para a periferia e todas as partes da cidade. Com certeza esse é marco para a história da nossa cidade”, afirmou.

Além da venda dos produtos confeccionados pelos artesãos iguaçuanos, o espaço também será palco, no futuro, de oficinas de artesanato promovidas pela Fenig. Os interessados devem acompanhar as redes sociais da Fundação para ver a programação.