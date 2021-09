Nova Iguaçu aplicará dose de reforço neste domingo. - Divulgação/PMNI

Publicado 19/09/2021 05:00

Neste domingo (19), a cidade de Nova Iguaçu fará vacinação será exclusivamente para a aplicação de dose de reforço para imunossuprimidos e idosos acima de 80 anos, em Nova Iguaçu. Para se vacinar, basta ter em mãos identidade, CPF ou cartão Nacional de Saúde e o comprovante de residência no nome do responsável.

As unidades de saúde do município funcionarão no horário das 8h30 às 14h, somente nos seguintes postos: Clínica Da Família Vila De Cava, Policlínica Miguel Couto, Drive-Thru Top Shopping e Drive-Thru Shopping Nova Iguaçu.

Na segunda-feira, o município deve dar continuidade ao seu calendário de imunização contemplando o adolescentes.