Publicado 17/09/2021 20:15

Policiais militares prenderam nesta sexta-feira um traficante conhecido como ‘De Belém’, que faz parte do grupo criminosos que controla a comunidade do Buraco do Boi, no bairro Parque Flora, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

Os agentes do Batalhão de Mesquita receberam informações de moradores do bairro Santa Rita, que ‘De Belém’ estaria na região e uma guarnição foi deslocada para o local. Ao chegarem na Rua Vila Lobos, o criminoso foi encontrado e não ofereceu resistência, sendo preso imediatamente.

Contra ele, havia um mandado de prisão em aberto. Ele foi levado para a Delegacia da Posse, onde foi autuado e encaminhado para exames, antes de ser enviado para o sistema prisional.