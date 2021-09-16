Projeto formou mais 400 profissionais do artesanato em Nova Iguaçu.Divulgação / Fenig
Nova Iguaçu forma nova turma de artesãs em projeto desenvolvido pela prefeitura
Profissionais receberam a carteirinha profissional nesta semana em cerimônia no município.
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Senac de Nova Iguaçu tem vagas abertas no Portal do Futuro
Programa tem por objetivo promover qualificação e inserção de jovens no mercado de trabalho.
Prefeitura de Nova Iguaçu mantém vacinação em adolescentes nesta sexta-feira
Município da Baixada Fluminense seguirá vacinando adolescentes contra a Covid-19.
Prefeitura de Nova Iguaçu usa bom humor ao convocar adolescentes para imunização
Publicação com paródia de música da cantora Inês Brasil fez sucesso nas redes sociais.
Buteco de Nova Iguaçu ganha concurso de melhor petisco do Rio de Janeiro
Prêmio 'Comida di Buteco' foi para aperitivo do Buteco do Portuga, que fica na Rua da Lama.
Nova Iguaçu vacina adolescentes de 14 anos nesta quinta-feira
Município da Baixada Fluminense segue avançando em seu calendário de imunização.
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