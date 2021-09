Projeto formou mais 400 profissionais do artesanato em Nova Iguaçu. - Divulgação / Fenig

Publicado 16/09/2021 21:51

A Fundação Cultural e Educacional de Nova Iguaçu entregou nesta semana novas carteirinhas para profissionais formadas em seu programa municipal de artesanato. O projeto é um dos maiores sucessos do governo municipal atraindo e formando um grande número de moradores do município, que conseguem estabelecer uma profissão e gerar renda para sustento de suas famílias.

A cerimônia de entrega das carteiras ocorreu no espaço do Patronato, no Centro de Nova Iguaçu, respeitando todas as restrições sanitárias devido ao período de pandemia. O presidente da Fenig, Miguel Ribeiro destacou o número de profissionais formadas pela Fundação e o apoio ao empreendedorismo no município de Nova Iguaçu.

“São cerca de 400 novos artesãos que se juntam ao Programa Municipal de Artesanato da Prefeitura de Nova Iguaçu, através da Fenig. Esse grande programa tem como um dos principais objetivos apoiar o empreendedorismo onde as pessoas podem gerar renda e emprego através das suas mãos com muito talento e muita dedicação”, afirmou.

Uma das formandas, Marcela Sales de Oliveira, de 20 anos, moradora de Austin, se formou no ensino médio e ansiava por uma oportunidade de emprego. Ela viu no artesanato, uma oportunidade de desenvolver uma profissão baseada nas habilidades manuais que já possuía.

“Eu conheci o programa e achei uma iniciativa muito importante. A gente é valorizada e consegue várias oportunidades através desse programa”, disse Marcela.