Os propriatérios do Buteco do Portuga, Paulo Faria e Anick Faria, com o prato vencedor.Divulgação
Buteco de Nova Iguaçu ganha concurso de melhor petisco do Rio de Janeiro
Prêmio 'Comida di Buteco' foi para aperitivo do Buteco do Portuga, que fica na Rua da Lama.
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Nova Iguaçu vacina adolescentes de 14 anos nesta quinta-feira
Município da Baixada Fluminense segue avançando em seu calendário de imunização.
Detran de Nova Iguaçu participa de mutirão de atendimento ao público neste sábado (18)
Unidade tem agendamento disponível para serviços de identificação e emissão de carteira SEAP.
Manutenção da Light deixará bairros de Nova Iguaçu sem luz nesta quinta-feira (16)
Interrupções estão programadas para ocorrerem das 9h às 18h. Veja se sua região será afetada.
Operação em Nova Iguaçu termina com prisão e apreensão de granada
Polícia Militar realizou ação para retiradas de barricadas do tráfico montadas no bairro Ambaí.
Embaixador do Mesa Brasil em Nova Iguaçu toma posse
Presidente do sindicato varejista, Antônio Alpino, fará interlocução com doadores do programa.
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