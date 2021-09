Os propriatérios do Buteco do Portuga, Paulo Faria e Anick Faria, com o prato vencedor. - Divulgação

Publicado 16/09/2021 00:05

A cidade de Nova Iguaçu tem mais um motivo para se orgulhar. O melhor petisco de botequim de todo o estado do Rio de Janeiro é servido no município da Baixada Fluminense. O Buteco do Portuga, que fica na Rua da Lama, foi coroado na noite desta quarta-feira com o título do concurso ‘Comida di Buteco 2020’, que devido ao período de pandemia foi adiado para este ano. O bar e restaurante desbancou 71 concorrentes para levantar a taça.

A cerimônia de premiação foi realizada no Museu do Amanhã de forma fechada, devido às restrições sanitárias. Esta foi a segunda vez que o Buteco do Portuga conquista o título nas três últimas edições. Em 2018, o bar e restaurante já havia ficado com primeiro lugar, e na edição de 2019 ficou em segundo.

O petisco que fez o troféu ir para Nova Iguaçu foi o “Roupa Velha”, um trio de bolinhos de aipim recheados bacalhau desfiado e acompanhados de molhos de pimenta especial e pesto de azeitona. A escolha foi realizada por votação popular e por um corpo de jurados, cada um com peso de 50% da nota. A avaliação leva em conta quatro quesitos: petisco, atendimento, temperatura da bebida e higiene, sendo o petisco responsável por 70% do peso da nota e as demais categorias 10% cada uma.

Com o título, o Buteco do Portuga vai agora disputar e etapa nacional, para tentar levar o título de melhor petisco do Brasil.