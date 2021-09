Empresário AntÎnio Alpino, à esquerda, é o embaixador do Mesa Brasil em Nova Iguaçu. - Divulgação

Empresário AntÎnio Alpino, à esquerda, é o embaixador do Mesa Brasil em Nova Iguaçu.Divulgação

Publicado 15/09/2021 17:25

O programa Mesa Brasil, que distribui alimentos para famílias em situação de vulnerabilidade, deu posse nesta quarta-feira ao seu embaixador em Nova Iguaçu. O escolhido foi o presidente do sindicato varejista da cidade, Antônio Alpino. A cerimônia, que também deu posse a embaixadores de outras cidades do estado do Rio de Janeiro, foi realizada de forma virtual, com os laureados sendo anunciados pela apresentadora e modelo Fernanda Lima.

Os embaixadores ficarão responsáveis pela interlocução com doadores do programa, que atua há 20 anos no combate à fome e ao desperdício recolhendo alimentos de quem pode doar e entregando a quem precisa receber. Com o estabelecimento de embaixadores, a ideia é ampliar a captação de alimentos nas diferentes regiões e, assim, atender ainda mais a população do estado.



Só no período de pandemia, até 31 de agosto, o Mesa Brasil Sesc RJ já distribuiu mais de 3,2 mil toneladas de alimentos para pessoas em situação de vulnerabilidade social. Este ano, os donativos – alimentos não perecíveis e in natura – vieram de 71 parceiros. Os alimentos arrecadados pelo programa são direcionados a entidades socioassistenciais, como asilos, creches e asilos. Essas, por sua vez, fazem o alimento chegar à mesa de quem mais precisa. Somente este ano, 541 entidades foram atendidas.



Além das doações, o programa orienta os cozinheiros dessas entidades a aproveitarem integralmente os alimentos, utilizando de forma criativa e saborosa partes que tradicionalmente são descartadas. O programa atua ainda em situações de calamidade, como desastres naturais e humanos.