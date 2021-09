Encontro entre as partes ocorreu na sede da Prefeitura de Nova Iguaçu. - Divulgação / PMNI

Encontro entre as partes ocorreu na sede da Prefeitura de Nova Iguaçu.Divulgação / PMNI

Publicado 13/09/2021 23:57

Representantes da Águas do Rio, concessionária que vai assumir o saneamento básico em Nova Iguaçu, se reuniram com secretários do governo municipal para alinharem as ações que serão desenvolvidas na cidade. A empresa investirá em torno de R$ 2,5 bilhões para regularizar o abastecimento de água e ampliar o sistema de esgotamento sanitário no município. Deste valor, quase 30% (R$ 716.488 milhões) serão investidos nos primeiros cinco anos.

Responsável pela operação da Águas do Rio em parte da Baixada Fluminense, o superintendente Luiz Fabbriani e o diretor executivo, Vitor Hugo Vieira, disseram que pretendem recuperar o mais breve possível o sistema da cidade.

“Esta proximidade e troca de informações prévias, faz toda a diferença para iniciarmos as operações com maior conhecimento da região. Assim que assumirmos a operação plena vamos recuperar e melhorar as unidades existentes, tanto no sistema de água quanto no esgoto”, disse Fabbriani.

Na próxima semana haverá um novo encontro para a apresentação de projetos, licenças e todo o trabalho realizado pela prefeitura de Nova Iguaçu, no que diz respeito ao transporte, coleta e tratamento de esgoto. Para o secretário ambiental do município, Fernando Cid, o investimento da Águas do Rio é um diferencial não somente para a cidade, mas para toda a Baixada.

“Na reunião de hoje, já foi possível iniciarmos a identificação dos principais problemas para trabalharmos com afinco e proporcionarmos uma melhora significativa na qualidade de vida para toda a população”, afirmou.

A secretária de assistência social, Elaine Medeiros, e o secretário municipal de serviços públicos, Douglas Mucciolo, destacaram a importância dessas reuniões de trabalho em prol das melhorias dos serviços que serão oferecidos para a população.

“Foi um momento muito importante de integração entre os técnicos da Secretaria Municipal de Serviços Públicos e a equipe técnica da Águas do Rio. Nossa região é carente de investimentos em abastecimento de água e esgotamento sanitário. Essa parceria irá trará mais qualidade de vida para a população”, disse Mucciolo.