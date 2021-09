Vereadores e representantes da Light se reuniram em busca de soluções para demandas dos moradores. - Divulgação / CMNI

Publicado 11/09/2021 13:00

Vereadores de Nova Iguaçu se reuniram com representantes da concessionária de energia Light para discutir demandas e reclamações da população do município da Baixada Fluminense. O encontro ocorreu na Câmara Municipal da cidade na última sexta-feira e foi solicitado pela companhia com o objetivo de estreitamento das relações entre a empresa e o Poder Legislativo.

Pela Light, participaram os analistas comerciais Vânia Gonzaga e Gabriel Tavares, que foram recebidos pelo presidente da Câmara Municipal de Nova Iguaçu, Dudu Reina, o 1° vice-presidente, Carlinhos BNH, e pelo procurador da Casa João Bosco.

Os vereadores apresentaram as demandas e reclamações que a Câmara recebe da população em relação ao fornecimento de energia elétrica, com ênfase na colocação dos chamados chips para medição do consumo nas residências e estabelecimentos comerciais, no topo da lista de insatisfação.

Uma nova reunião será marcada para avaliação dos temas apresentados e encaminhamento de soluções que beneficiem os moradores.