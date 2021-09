Assessoria Especial cuidará de políticas para a população animal de Nova Iguaçu. - Divulgação / PMNI

Publicado 11/09/2021 05:00

A Defesa Civil alertou a população de Nova Iguaçu para a previsão de chuva forte no município neste fim de semana. É esperada chuva de moderada a forte, principalmente nos períodos da tarde e da noite neste fim de semana.

As populações de áreas de riscos devem ficar atentos para possibilidade de rios e valões encherem. Caso moradores vejam algum problema, devem alertar a Defesa Civil de Nova Iguaçu pelos telefones 199 ou 3779-0660

A prefeitura do município também ressaltou que quem desejar receber os alertas sobre a previsão do tempo na cidade para se precaver melhor, só precisa enviar o CEP de sua residência para o número 40199, via SMS em seu telefone celular.