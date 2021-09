SG está em terceiro lugar no acumulado do ano, com 1.612 novos empregos gerados, atrás de Niterói (+3.259) e Maricá (+2.513) - Divulgação

Publicado 09/09/2021 20:19 | Atualizado 09/09/2021 20:20

A cidade de Nova Iguaçu abriu 752 novos postos de trabalho formais no último mês de julho. Os números são da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, que aponta ainda um número de 1.448 contratações no acumulado do ano no município. Os números fazem da cidade a segunda maior geradora de empregos na Baixada Fluminense.

De acordo com o levantamento, os segmentos que impulsionaram estes números foram, respectivamente, a construção civil e a fabricação de produtos de minerais não metálicos. A Firjan também ressalta que, com o desempenho do mês, a indústria recuperou o patamar de empregos com carteira assinada do período pré-pandemia.

Ainda segundo previsões baseadas nos números recentes, a expecativa é que o município siga numa crescente gerando um número maior de vagas de trabalho formais nos próximos levantamentos a serem divulgados.